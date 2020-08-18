В Уфе установили мемориальную доску гражданскому губернатору Якову Ханыкову

Фото: Рустам Сиразетдинов









Фото: Рустам Сиразетдинов

В Уфе накануне открыли мемориальную доску, посвященную секретарю императорского Русского географического общества, уфимскому гражданскому губернатору Якову Ханыкову. Инициатором и организатором установки доски выступило региональное отделение Русского географического общества в Республике Башкортостан. Мероприятие прошло в рамках празднования 175-летия РГО и Дня географа. Мемориальная доска установлена на здании Министерства здравоохранения РБ, на улице Тукаева, 23, бывшем до революции домом губернатора Оренбургской и Уфимской губерний, сообщили в региональном отделении РГО.

Уфимский краевед Лариса Михайлова два года назад на средства РГО в РБ издала исследовательский сборник «...Сослужить России незабвенную службу. Братья Ханыковы и Башкирский край». Тогда, в 2018 году, у активистов отделения и зародилась мысль увековечить память выпускника Царскосельского лицея, географа, исследователя, картографа и ориенталиста Якова Ханыкова. Примечательно, что когда-то одна из улиц Уфы носила его имя, позже она была переименована в улицу Гоголя.

По завершении церемонии председатель регионального отделения РГО в РБ, ректор БГПУ имени М. Акмуллы Салават Сагитов вручил члену Попечительского Совета РО РГО, генеральному директору ПАО УМПО Евгению Семивеличенко, члену совета учредителей ФК «Уфа» Марату Магадееву и мастеру спорта России по туризму, путешественнику Александру Камскому удостоверения действительных членов общества.