Ранее власти сообщали , что все образовательные организации откроются и будут работать в прежнем режиме после входа во 2 этап преодоления пандемии. Детские сады предполагалось открыть 1 июля.

Напомним, с началом пандемии по COVID-19 работа детских садов была приостановлена. Работали только дежурные группы в нескольких учреждениях.

Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования и науки Башкортостана Алина Галина сегодня в соцсетях сообщила, когда заработают все дошкольные учреждения региона.

В Минобразования Башкирии сообщили, когда заработают все детские сады республики Фото: ИА «Башинформ»

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях