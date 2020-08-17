В Минобразования Башкирии сообщили, когда заработают все детские сады республики
В Минобразования Башкирии сообщили, когда заработают все детские сады республики Фото: ИА «Башинформ»
Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования и науки Башкортостана Алина Галина сегодня в соцсетях сообщила, когда заработают все дошкольные учреждения региона.
Напомним, с началом пандемии по COVID-19 работа детских садов была приостановлена. Работали только дежурные группы в нескольких учреждениях.
Ранее власти сообщали, что все образовательные организации откроются и будут работать в прежнем режиме после входа во 2 этап преодоления пандемии. Детские сады предполагалось открыть 1 июля.
«По состоянию на 17 августа в детских садах функционируют дежурные группы. С 1 сентября детские сады заработают в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», — прокомментировала Алина Галина.По данным Минобра РБ, в Башкирии насчитывается 1027 детских садов.