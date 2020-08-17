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В Минобразования Башкирии сообщили, когда заработают все детские сады республики

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Минобразования Башкирии сообщили, когда заработают все детские сады республики Фото: ИА «Башинформ»

Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования и науки Башкортостана Алина Галина сегодня в соцсетях сообщила, когда заработают все дошкольные учреждения региона.

Напомним, с началом пандемии по COVID-19 работа детских садов была приостановлена. Работали только дежурные группы в нескольких учреждениях.

Ранее власти сообщали, что все образовательные организации откроются и будут работать в прежнем режиме после входа во 2 этап преодоления пандемии. Детские сады предполагалось открыть 1 июля.

﻿«По состоянию на 17 августа в детских садах функционируют дежурные группы. С 1 сентября детские сады заработают в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», — прокомментировала Алина Галина.
По данным Минобра РБ, в Башкирии насчитывается 1027 детских садов.

ИА «Башинформ»
Теги: детские сады
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