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Глава Башкирии ответил, когда откроются детские сады в республике

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии ответил, когда откроются детские сады в республике Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров в вечернем инфо-шоу РБК ЧЭЗ Next ответил на вопрос слушателей про возможность открытия детских садов в Башкирии.

«Мы пока открыли только дежурные группы, и по сути из 280 детишек ходит всего 14-15. Этот вопрос тоже зависит от того, как будет развиваться инфекционная ситуация, — сказал глава республики. — Я наблюдал в ряде случаев, в некоторых территориях открыли садики — и начали появляться вспышки в садиках, и их начали закрывать. Я этого делать не хочу. Когда удостоверюсь, что не так сильно распространяется инфекция и мы можем создать условия для того, чтобы не происходили вспышки в детских садах, мы примем такое решение».

Радий Хабиров подчеркнул, что это состоится точно не ранее 1 июля.

ИА «Башинформ»
Теги: детские сады
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