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Врачи Башкирии завершили свою миссию в Кыргызстане

ОБЩЕСТВО
Фото: www.president.kg

Фото: www.president.kg

Врачи Башкортостана завершили свою миссию в Кыргызстане. Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 15 августа встретился с заместителем министра здравоохранения Республики Башкортостан Евгением Кустовым и начальником отделения Главного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны РФ Евгением Спиценко по случаю их отбытия из страны.

Глава государства от себя лично и от всего народа Кыргызстана поблагодарил российских специалистов за проделанную работу, оказание практической помощи отечественным медикам, населению и вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

По словам заместителя министра здравоохранения Башкортостана Евгения Кустова, работа велась в 31 медицинском учреждении страны по трем основным направлениям: обучение врачей по соблюдению правил биологической защиты и противоэпидемического режима, методические рекомендации по внесению изменений в клинические протоколы лечения больных, разработку перечня необходимых мероприятий по подготовке системы здравоохранения страны к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации и прочее.

Как отметили в пресс-службе главы государства, российскими специалистами осмотрены более 4 тысяч человек, выписаны из стационаров 615 человек, подготовлены на выписку 594 пациента.

Евгений Кустов поблагодарил президента и правительство за создание благоприятных условий для полноценной работы. Также отдельные слова благодарности высказал в адрес кыргызстанских врачей за их самоотверженный труд.

ИА «Башинформ»
Теги: медицина, коронавирус, обмен опытом
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