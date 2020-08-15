Фото: Олег Яровиков В Башкирии продолжает расти количество зараженных новой коронавирусной инфекцией Фото: Олег Яровиков

В Башкирии за последние сутки количество зараженных новой коронавирусной инфекцией возросло до 7 268 человек. Новых случаев – 34.

По данным республиканского Минздрава, 122 пациента с COVID-19 находятся в больницах. В тяжелом состоянии – 8, в поддержке ИВЛ нуждаются три человека. Дома лечение проходят 637 жителей Башкирии.

За последние сутки выписано практически рекордное количество инфицированных – 191. Всего с болезнью в регионе справились 6 483 человека. О новых летальных случаях в министерстве не сообщили (26 умерших с начала пандемии в Башкирии).

Внебольничная пневмония за сутки диагностирована у 81 пациента, а выписали с выздоровлением – 117.