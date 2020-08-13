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С 2021 года в Башкирии может начаться онлайн-продажа сим-карт

ОБЩЕСТВО

Башкирия рассматривается в качестве одного из пилотных регионов страны, где могут начать продавать сим-карты онлайн, сообщили в пресс-службе Минцифры республики.

В числе других регионов-пилотов — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Красноярский, Пермский и Приморский края, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Свердловская области и Татарстан.

В 2021 году Минэкономики намерено запустить трехлетний эксперимент по дистанционному заключению договоров на услуги связи. Он будет запущен в рамках закона о «регуляторных песочницах», который должен вступить в силу в следующем году.

В настоящее время заключить договор на услуги связи можно в салоне или с помощью электронной подписи с подтвержденной личностью в Единой системе идентификации и аутентификации.

«Если эксперимент одобрит правительство, то для конкретной компании на определенной территории можно будет купить сим-карту в любом пункте продаж, включая продуктовые магазины, аптеки, заправки, пункты выдачи заказов и киоски, а также онлайн, — пояснили в пресс-службе Минцифры Башкирии. — Покупатель получит бесплатный пакет интернета для скачивания приложения, в котором нужно будет зарегистрироваться и сфотографироваться с паспортом».
Масштабный эксперимент по онлайн-продажам сим-карт будет реализован в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

Галина Бахшиева
Теги: мобильная связь, сим-карты
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