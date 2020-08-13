Фото: ИА «Башинформ» В Минздраве Башкирии сообщили, где меньше всего болеют коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»

Согласно сводке новых данных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, меньше всего заболевших COVID-19 в Башкортостане регистрируется в Бурзянском районе. С начала пандемии здесь всего два человека заразились опасной инфекцией.

В закрытом городе Межгорье и Зилаирском районе инфицированы по три жителя.

Самый большой прирост заболевших коронавирусом дает Уфа — в столице 2784 человека перенесли или продолжают лечиться от COVID-19. На втором месте по числу инфицированных Нефтекамск — 618 жителей. Далее идут Белебеевский (316) и Туймазинский районы (305).

Как сообщало агентство «Башинформ», на 13 августа в республике зарегистрировано 7197 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 177,7.