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В Башкирии спасатели сообщили о завершении поисков пропавших в лесу туристов

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии спасатели сообщили о завершении поисков пропавших в лесу туристов Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии спасатели сообщили о завершении поисков пропавших в лесу туристов. «К счастью, туристы найдены. Они заблудились, когда возвращались с водопада. Спасатели доставили их на станцию 71 км Белорецкого района. В медицинской помощи группа не нуждается», — информирует пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Напомним, 10 августа в «Систему-112» поступило сообщение о том, что 8 августа незарегистрированная группа из восьми туристов поехала отдыхать на водопад Атыш Белорецкого района, но домой в назначенное время – 9 августа – не вернулась и на связь не выходит.

На место оперативно выехали сотрудники Аварийно-спасательной службы. Во время поисковых работ они пришли на помощь еще одной группе туристов, состоящей из 10 человек. Они не могли перебраться на другой берег — их переправили с помощью плавсредства. Также туристы из этой группы рассказали, что видели восемь потерявшихся путешественников на водопаде. Все они живы и ждут помощи спасателей.

ИА «Башинформ»
Теги: туризм, Госкомитет по ЧС
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