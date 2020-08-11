Фото: Ксения Калинина В Башкирии спасатели разыскивают потерявшуюся у водопада Атыш группу туристов Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в «Систему-112» 10 августа поступило сообщение о том, что 8 августа незарегистрированная группа из восьми туристов поехала отдыхать на водопад Атыш Белорецкого района, но домой в назначенное время – 9 августа – не вернулась и на связь не выходит.

На помощь оперативно выехали сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС. Во время поисковых работ они пришли на помощь еще одной группе туристов, состоящей из 10 человек. Они не могли перебраться на другой берег — их переправили с помощью плавсредства.

Кроме того, туристы из этой группы рассказали, что видели восемь потерявшихся путешественников на водопаде. Все они живы и ждут помощи спасателей.

«На данный момент ведутся их поиски, которые осложняются тем, что группа не была зарегистрирована, поэтому спасателям не известен маршрут. Родственники также не могут указать их местоположение, — сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС. — История в этом месте повторяется не первый раз. Из-за того, что в реке Инзер поднялся уровень воды в связи с дождливой погодой, туристы не могут перебраться на другой берег».