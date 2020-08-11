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Андрей Назаров: «В Башкортостане турпоток этим летом возрос почти в три раза»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Андрей Назаров: «В Башкортостане турпоток этим летом возрос почти в три раза» Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане туристический поток этим летом возрос почти в три раза. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил первый вице-премьер региона Андрей Назаров. По его словам, коронавирус внес в планы людей свои коррективы, и большинство в этом году за границу не поехало.

«Я и сам несколько раз выезжал полюбоваться здешней природой, посмотреть на древние рисунки в пещере Шульган-Таш, сплавиться по бурной реке в Бурзяне, между живописных скал. Ко всему этому добавьте замечательную национальную кухню, традиционные напитки кумыс или бузу и наш ароматный мед», — написал Андрей Назаров.

Вместе с тем, увеличение турпотока выявило ряд проблем в этой сфере. Первый вице-премьер республики выделил два важных вопроса, над которыми идет планомерная работа.

«Первое – это отсутствие полноценного придорожного сервиса. Конечно, кафе и магазинчики на пути у туристов будут попадаться, но хотелось бы, чтобы их было гораздо больше. По поручению главы Башкирии Радия Хабирова такую задачу я уже коллегам поставил. Все-таки мы хотим жить в самом комфортном регионе, а без возможности нормально и в любой момент пообедать жизнь комфортной не назовёшь. Ну и без санузла теплого — что за комфорт? Работа в части организации качественного придорожного сервиса сейчас активно ведется и здесь уже есть успехи, — сообщил он. — Другая проблема заключается в огромном количестве мусора, оставленного в наших природных парках. С ней мы уже справились. Увеличили количество мусорных площадок, обратились к туристам через СМИ — организовали разъяснительную работу насчёт того, что необходимо все же соблюдать культуру отдыха».

Андрей Назаров призвал граждан «путешествовать по родным пенатам», отметив, что в республике вкладывается много сил для развития туризма.

«Хотим, разумеется, не только красотами похвалиться, но и экономику поддержать, по которой коронавирус сильно ударил. Вот с 6 по 9 августа у нас в Башкирии прошли информационные и пресс-туры, организованные в рамках проекта «Туры России». В данном проекте Федерального агентства по туризму кроме нашей республики задействовано еще 14 регионов России. Представители туристических организаций и крупных федеральных изданий посетили главные достопримечательности Башкортостана, познакомились с отелями и туристическими базами, смогли в полном объеме оценить потенциал санаторно-курортной сферы нашей республики. Коллеги поделились после мероприятий, что равнодушных участников не осталось. Поездка всем очень понравилась, — поделился первый вице-премьер региона. — Будем туристический потенциал развивать. Очень хочется, чтобы о наших достопримечательностях узнали во всех уголках земли. Ну и экономике нашей по мере роста въездного туризма, конечно, будет легче».

ИА «Башинформ»
Теги: туризм
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