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07.08.20: всего с COVID-19 - 6990, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5328, количество умерших - 24
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В Башкирии за сутки выявлено 35 инфицированных COVID-19 и 97 больных пневмонией

ОБЩЕСТВО

По последним данным регионального Минздрава, в Башкирии насчитывается 6 990 инфицированных COVID-19, 35 из которых выявлены за последние сутки.

Выписаны из больниц за это же время 22 человека. Всего выписаны с выздоровлением 5 328 человек.

В стационарах республики сейчас находятся 264 больных коронавирусной инфекцией, 33 из которых — в тяжелом состоянии. Еще 1 374 человека лечатся амбулаторно.

Новых случаев смерти от COVID-19 за минувшие сутки не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в Башкирии зарегистрировано 24 случая смерти от коронавируса.

Между тем, за последние сутки в регионе зарегистрировано 97 случаев внебольничной пневмонии. И, наоборот, выписаны из больниц 106 человек.

Как сообщили в Минздраве, всего в Башкирии проведено около 621,5 тысячи исследований, из них 8,3 тысячи — за сутки. Обследованы почти 597 тысяч человек. Из них более 8 тысяч человек за последние сутки.

В целом по России с начала пандемии зарегистрировано более 877 тысяч заболевших коронавирусом, из которых выздоровели около 683,6 тысячи человек, умерли свыше 14,7 тысячи человек.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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