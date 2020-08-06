Фото: визуализация проекта В Уфе начинается сбор пожертвований на строительство хосписа Фото: визуализация проекта

В Уфе за ТЦ «Мега» две недели назад началось строительство хосписа. Оно рассчитано на 60 мест и 6 выездных медицинских бригад. Застройщиком объекта является компания «СЗ ИСК Уфы». По решению главы региона Радия Хабирова, учреждение, как и во многих других регионах России, будет построено за счет пожертвований.

Строительство здания и оснащение оценено в сумму около 800 млн рублей.

По сообщению организации, на данный момент удалось собрать 18 млн руб., на эти средства разработан проект, на стройплощадке подготавливается заливка фундамента, до конца строительного сезона в планах поднять стены.

«Это мировая практика — когда государство обеспечивает создание инфраструктуры хосписной помощи, а комфорт, качество жизни и часть финансовых вопросов берут на себя благотворительные фонды, привлекая бизнес, пожертвования и волонтерскую помощь обычных людей, — говорит исполнительный директор АНМО «Уфимский хоспис» Радмила Сурначева. — В дальнейшем затраты на создание стационара, безусловно, себя оправдают. Кроме того, сама по себе паллиативная помощь — низкозатратный вид медицины, здесь не идет речь о диагностике и дорогом лечении, только о симптоматической терапии, обезболивании и уходе».

«Нам очень хочется, чтобы идею строительства хосписа поддержало как можно больше жителей нашей республики, — рассказывает Ирина Лобаева, сотрудник АНМО «Уфимский хоспис». — Сейчас в Башкирии проживает 2 млн трудоспособного населения, если каждый человек сделает единоразовое пожертвование в 400 рублей, то мы закроем сбор. Что такое 400 рублей? Это одна пицца, один поход к парикмахеру или мойка машины. В то же время эта сумма может реально помочь тысячам людей с неизлечимыми заболеваниями и их близким».

На сегодняшний день в республике более 20 тыс. взрослых и 600 детей с паллиативными заболеваниями — это не только онкология, но и генетические, неврологические заболевания, последствия травм. Все эти люди не имеют реабилитационного потенциала, то есть медицина помочь им не в силах.

Сделать пожертвование на строительство можно по реквизитам через мобильный банк:

АНМО «УФИМСКИЙ ХОСПИС»

Расчётный счёт: 40703810906000002955

ИНН: 0274950766

КПП: 027401001

ОГРН: 1190280068494

Банк: БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 048073601

Кор. счет: 30101810300000000601

В комментарии к переводу нужно указать «Благотворительное пожертвование», чтобы сумма не облагалась налогом.