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6 августа Четверг

Уфа   °

Молния
06.08.20: всего с COVID-19 - 6955, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5306, количество умерших - 24
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии официальное число летальных исходов от COVID-19 выросло до 24

ОБЩЕСТВО

По данным Минздрава Башкирии на 6 августа, в республике зарегистрировано 6 955 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки число больных COVID-19 увеличилось на 35 человек. 4 и 5 августа суточный прирост зараженных составлял 35 и 34 случая соответственно.

В тяжелом состоянии в больницах остаются 37 жителей Башкирии, 11 из них нуждаются в поддержке аппаратом ИВЛ.

Медики продолжают фиксировать заболевания внебольничной пневмонией — прирост за сутки 106 человек. Выписанных за последний день больше — 159.

Также в ведомстве сообщили о смерти 59-летней жительницы Уфы от COVID-19. Неблагоприятным фоном в данном случае послужили ожирение 2 степени, сахарный диабет и гипертоническая болезнь.

Таким образом, с начала эпидемии в Башкирии по данным Минздрава РБ скончались 24 человека.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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