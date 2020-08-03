Число инфицированных коронавирусом в Башкирии превысило 6850 человек

По последним данным Минздрава Башкирии, в регионе зарегистрирован 6 851 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Прирост за последние сутки составил 35 человек, сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве глава Минздрава Максим Забелин.

Коэффициент распространения COVID-19 в регионе составляет менее единицы или менее 0,7 процента.

«В настоящий момент на стационарном лечении находятся 187 человек. Из них в удовлетворительном состоянии — пятеро, в состоянии средней степени тяжести — 144, в тяжелом состоянии — 38 человек. Амбулаторное лечение получают 1 440 человек. За сутки летальных исходов не зарегистрировано», — подчеркнул Максим Забелин.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Башкирии выписаны с выздоровлением 5201 человек.

Как сообщал «Башинформ», на этом же совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров заявил о неготовности республики к второму этапу снятия ограничений из-за COVID-19.

По его словам, текущая ситуация по коронавирусу в регионе ровная, но значительных улучшений нет.