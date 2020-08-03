Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.42

EUR 87.28

3 августа Понедельник

Уфа   °

Молния
03.08.20: всего с COVID-19 - 6851, за сутки - 36 новых заражений, выздоровело 5201, количество умерших - 23
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия не готова к второму этапу снятия ограничений - Радий Хабиров

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Башкирия не готова к второму этапу снятия ограничений - Радий Хабиров Фото: Олег Яровиков

Башкирия пока не готова к второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса, заявил на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.

Как подчеркнул Радий Хабиров, текущая ситуация по коронавирусу ровная, но значительных улучшений нет, «хотя мы ставили задачу, чтобы к 1 сентября подойти с более лучшими показателями».

«В республике довольно высокая степень распространения инфекции. Мы еще не переходим на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Мы как-то говорили по поводу кинотеатров. У нас рабочая дата была определена 15 августа. Будем смотреть, как у нас идет, поэтому пусть кинотеатры готовятся. Но будем исходить из того, как будет улучшаться или ухудшаться эпидемиологическая ситуация в регионе. Если не перейдем на второй этап, ничего открывать мы не будем, — резюмировал глава Башкирии. — Задача Минздрава — готовить запасы. У нас в запасе должен быть обязательно коечный фонд и, соответственно, лекарства».
Как сообщал «Башинформ», по последним данным Минздрава Башкирии, в регионе зарегистрирован 6 851 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Прирост за последние сутки составил 35 человек.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии водитель «Рено Логан» насмерть сбил пешехода и скрылся
Смертельная авария произошла в Белебеевском районе Башкирии 1 августа. На трассе неизвестный водитель сбил насмерть пешехода, который переходил дорогу в
6815 случаев заражения новым коронавирусом выявлено в Башкирии
С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Башкирии диагноз подтвержден у 6 815 жителей. Об этом сообщает оперативный федеральный штаб по борьбе с
В Башкирии женщина ударила любимого ножом и убежала к соседке
35-летняя жительница села Байки Караидельского района Башкирии задержана по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина ударила но
ХК «Салават Юлаев» в товарищеском матче обыграл «Автомобилист» со счетом 6:4
Первый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону КХЛ «Салават Юлаев» провел в условиях пандемии. «Автомобилист» башкирский коллектив встретил
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть