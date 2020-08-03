Башкирия не готова к второму этапу снятия ограничений - Радий Хабиров
Башкирия не готова к второму этапу снятия ограничений - Радий Хабиров Фото: Олег Яровиков
Башкирия пока не готова к второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса, заявил на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.
Как подчеркнул Радий Хабиров, текущая ситуация по коронавирусу ровная, но значительных улучшений нет, «хотя мы ставили задачу, чтобы к 1 сентября подойти с более лучшими показателями».
«В республике довольно высокая степень распространения инфекции. Мы еще не переходим на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Мы как-то говорили по поводу кинотеатров. У нас рабочая дата была определена 15 августа. Будем смотреть, как у нас идет, поэтому пусть кинотеатры готовятся. Но будем исходить из того, как будет улучшаться или ухудшаться эпидемиологическая ситуация в регионе. Если не перейдем на второй этап, ничего открывать мы не будем, — резюмировал глава Башкирии. — Задача Минздрава — готовить запасы. У нас в запасе должен быть обязательно коечный фонд и, соответственно, лекарства».Как сообщал «Башинформ», по последним данным Минздрава Башкирии, в регионе зарегистрирован 6 851 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Прирост за последние сутки составил 35 человек.