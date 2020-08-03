Башкирия не готова к второму этапу снятия ограничений - Радий Хабиров

Как подчеркнул Радий Хабиров, текущая ситуация по коронавирусу ровная, но значительных улучшений нет, «хотя мы ставили задачу, чтобы к 1 сентября подойти с более лучшими показателями».

Башкирия пока не готова к второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса, заявил на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.

Галина Бахшиева

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