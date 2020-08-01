Фото: Ксения Калинина ВОЗ предупредила о продолжительной пандемии COVID-19 Фото: Ксения Калинина

На заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения 1 августа пришли к выводу, что пандемия коронавируса будет длиться «еще долго».

По мнению представителей комитета, пандемия остается особой ситуацией, имеющей международное значение. Как сообщают РИА Новости, эксперты отметили, что необходимо совместными усилиями решать эту проблему и призвали молодежь использовать все возможные способы для предотвращения распространения заболевания.

В следующий раз эксперты оценят ситуацию с пандемией COVID-19 через три месяца.

Как информировало агентство «Башинформ», за минувшие сутки число заболевших COVID-19 в Башкирии увеличилось на 35 человек и достигло 6 780. Численность официально умерших от коронавируса в регионе за сутки не изменилась и по-прежнему составляет 23 человека. Умерло в регионах России с начала пандемии 14 058 больных коронавирусом, 95 из которых — за последние сутки.