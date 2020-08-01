Число заболевших COVID-19 в Башкирии достигло 6 780 человек

За минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 35 человек и достигло 6 780, сообщается на сайте стопкоронаврус.рф.

Численность официально умерших от коронавируса в регионе за сутки не изменилась и по-прежнему составляет 23 человека.

Из 6 780 инфицированных выздоровели 5 180 человек. Семь из них — за последние сутки.

Всего с начала пандемии COVID-19 в России выявлено 845 443 заболевших, 5 462 из которых — за последние сутки.

Выздоровело за это время 646 524 человек. Из них 8 114 человек за минувшие сутки.

Умерло в регионах России с начала пандемии 14 058 больных коронавирусом, 95 из которых — за последние сутки.