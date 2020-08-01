Фото: ИА «Башинформ» В России завершились клинические испытания вакцины от COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

Клинические испытания вакцины от COVID-19 завершены. Об этом 1 августа заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Препарат разрабатывался Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

«После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться. Еще параллельно мы изменили принципы регуляторной системы, и начнется параллельно с вакцинацией особых групп — это в первую очередь медики и учителя, параллельно пойдет еще третья фаза наблюдений за вакцинированными пациентами», — цитируют «Известия» слова руководителя министерства.

По словам Михаила Мурашко, массовую вакцинацию населения планируется начать в октябре.

Как сообщало агентство «Башинформ», за минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 35 человек и достигло 6 780. Численность официально умерших от коронавируса в регионе за сутки не изменилась и по-прежнему составляет 23 человека. Из 6 780 инфицированных выздоровели 5 175 человек. 15 из них — за последние сутки.