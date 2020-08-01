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01.08.20: всего с COVID-19 - 6780, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5175 (+15 за сутки), количество умерших - 23
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В Башкирии амбулаторно лечатся от коронавируса 1,4 тысячи человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии амбулаторно лечатся от коронавируса 1,4 тысячи человек Фото: Олег Яровиков

В Башкирии более 1,4 тысячи инфицированных COVID-19 лечатся амбулаторно, в стационарах получает необходимое лечение 181 заболевший, сообщили в региональном Минздраве.

Из тех, кто находится сейчас в стационарах, 38 — в тяжелом состоянии.

За сутки в республике выписаны из больниц 15 человек. Всего с начала пандемии выписаны с выздоровлением 5175 человек.

Что касается внебольничной пневмонии, то за последние сутки в Башкирии зарегистрировано 117 случаев этим заболеванием. И, наоборот, выписаны из больниц 64 пациента.

Всего с начала пандемии в Башкирии проведено около 57,8 тысячи исследований. Обследованы почти 552,4 тысячи человек.

Только за последние сутки в регионе проведено более 8 тысяч исследований, обследованы почти 7,8 тысячи человек.

Как сообщал «Башинформ», за минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось в Башкирии на 35 человек и достигло 6 780.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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