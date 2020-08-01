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Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами с 11 августа

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами с 11 августа Фото: Андрей Старостин

С 11 августа Россия может возобновить международное авиасообщение со всеми странами, однако окончательное решение еще не принято, сообщает ТАСС, ссылаясь на два источника в авиаотрасли.

«Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа», — сообщил собеседник агентства.

По словам второго источника, идея возобновления полетов с 11 августа действительно обсуждалась недавно на совещании у вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Как сообщал «Башинформ», с сегодняшнего дня Россия частично возобновила международное авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Также вновь открыта граница между Россией и Абхазией.

Накануне оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России сообщил, что вопрос расширения списка стран, с которыми может быть возобновиться международное авиасообщение, сейчас прорабатывается.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям российского правительства.

ИА «Башинформ»
Теги: международное авиасообщение, коронавирус
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