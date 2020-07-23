Фото: Ксения Калинина Эксперты озвучили прогноз по ситуации с распространением COVID-19 в Башкирии Фото: Ксения Калинина

В Уфе, в медиацентре «Россия», 23 июля на онлайн-пресс-конференции «Коронавирус в Башкортостане: почему республика не готова ко второму этапу снятия ограничений» представители региональных ведомств – Минздрава, Роспотребнадзора, а также БГМУ высказали свое мнение по поводу прогноза развития ситуации с COVID-19 в республике.

По мнению заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой, в регионе примерно одинаковое количество выявленных заболевших, стабильное количество пациентов с внебольничными пневмониями, которые ежедневно поступают как на амбулаторное, так и на стационарное лечение.

«Да, эти цифры достаточно большие, но, тем не менее, иммунитет, который формируется сейчас среди населения, поддержит нас в осенне-зимний период. Плюс мы проводим ряд мероприятий, которые помогут не развиться второй волне, но я не думаю, что надо надеяться на снятие ограничения масочного режима и на сокращение метров социального дистанцирования. Эти правила, скорее всего, останутся. Но мы надеемся, что дети в сентябре пойдут в школы, что все предприятия и учреждения будут работать в новом штатном режиме», — сказала она.

Ректор Башкирского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН, профессор Валентин Павлов считает, что Башкирия сейчас вышла на плато инфекции.

«Мы опираемся и на мировой опыт, и на опыт Москвы, где пандемия наступила на месяц раньше. По данным мировой статистики мы видим, что пандемия не снижает своих оборотов, и многие страны выявляют все больше и больше больных. В частности, вторая волна наступила в Израиле, там в несколько раз за последние две недели вырос уровень заболеваемости. Пока мы имеем стабильный уровень, но говорить о том, что спад наступит завтра-послезавтра, пока не можем. Через месяц мы будем иметь 25% антител среди наших жителей, кто встретился с этой инфекцией, но для того, чтобы пандемия остановилась, по мнению эпидемиологов, уровень людей с действующими антителами к коронавирусу должен составлять 70%. И потом эпидемия пойдет на спад. Конечно, если к этому времени мы получим вакцину, и хотя бы 10% населения будет провакцинировано, эпидемия может остановиться в более быстрые сроки, и мы не увидим третью волну. Сегодня у нас плато заболевших продолжает оставаться стабильным хотя уже мы научились лечить эту инфекцию, жить в условиях пандемии. Но пока оснований для снятия ограничений нет, Призываем жителей к самодисциплине и масочному режиму, к соблюдению элементарных правил эпидемиологии», — отметил профессор.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина добавила, что в республике наблюдается снижение темпа прироста заболеваемости.

«С начала пандемии мы прошли большой путь, наработан опыт. Статистика показывает, что действительно у нас посуточные абсолютные цифры заболевших снижаются в регионе, что говорит о снижении темпа прироста заболеваемости. Это является показателем, который характеризует эпидемиологический процесс. Сегодня этот показатель темпа прироста неплохой – 0,7%. Но говорить о том, что пандемия закончится завтра или через неделю – пока беспочвенно», — подчеркнула она.

Как сообщало агентство «Башинформ», в регионе с начала эпидемии коронавируса зарегистрировано 6 463 больных. За сутки их стало больше на 37 человек. Из 6 463 заболевших коронавирусом выздоровели 4 777 человек (+14 за сутки). В стационарах находятся 207 человек, из них в тяжелом состоянии 39 пациентов (на ИВЛ находятся 11 человек), на амбулаторном — 1458 человек. Об умерших за сутки от COVID-19 в Башкирии не сообщается, их общее число составляет 21 человек.