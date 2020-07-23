Фото: Олег Яровиков Минздрав Башкирии: коечный фонд для пациентов с COVID-19 и пневмониями заполнен наполовину Фото: Олег Яровиков

В Башкирии процент заполняемости коек инфекционного профиля пациентами с COVID-19 и с пневмонией составляет 56,99%. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии на запрос о заполняемости коечного фонда. Дело в том, что в соцсетях появилась информация о том, что больницы региона переполнены пациентами с коронавирусом и пневмониями, поэтому обратившихся за медпомощью не госпитализируют.

В региональном Министерстве здравоохранения опровергли эти сообщения.

«Коечный фонд инфекционного профиля в республике на 23 июня составляет 2657 единиц. Фактически занятых коек на отчетную дату — 1547, то есть свободно 1110. Число коек с ИВЛ, развернутых для пациентов с COVID-19 и пневмониями, составляет 749 единиц, — прокомментировала пресс-секретарь ведомства Софья Алешина. — Кроме того, есть резервный фонд, который при неблагополучной эпидемиологической ситуации будет развернут».

Как сообщало агентство «Башинформ», в регионе с начала эпидемии коронавируса зарегистрировано 6 463 больных. За сутки их стало больше на 37 человек. Из 6 463 заболевших коронавирусом выздоровели 4 777 человек (+14 за сутки). В стационарах находятся 207 человек, из них в тяжелом состоянии 39 пациентов (на ИВЛ находятся 11 человек), на амбулаторном — 1458 человек. Умерших за сутки от COVID-19 в Башкирии не зарегистрировано, их общее число составляет 21 человек.