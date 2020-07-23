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23.07.20: всего с COVID-19 - 6463, за сутки - 37 новых заражений, выздоровело 4775 (+12 за сутки), количество умерших - 21
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Число заболевших COVID-19 в Башкирии достигло 6 463 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Число заболевших COVID-19 в Башкирии достигло 6 463 человек Фото: Олег Яровиков

В Башкирии с начала эпидемии коронавируса зарегистрировано 6 463 больных. За сутки их стало больше на 37 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Из 6 463 заболевших коронавирусом выздоровели 4 775 человек. 12 из них выздоровели за последние сутки.

Умерших за сутки от COVID-19 в Башкирии не зарегистрировано, их общее число составляет 21 человек.

Всего в регионах России выявлено более 795 тысяч заболевших, 5,8 тысячи из которых — за минувшие сутки. Выздоровели — свыше 580 тысяч человек. Из них 8,2 тысячи — за сутки.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране умерли около 12,9 тысячи инфицированных, 147 из которых за последние сутки.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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