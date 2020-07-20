Фото: Ксения Калинина Уже смирился, что утонет: в Уфе спасатели пришли на помощь 31-летнему мужчине Фото: Ксения Калинина

В Уфе в прошедшую субботу, 18 июля, спасатели пришли на помощь тонущему мужчине. Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города, 31-летний пловец в нетрезвом состоянии заплыл на судовой ход реки Белой.

«Он пытался бороться с течением, и на тот момент, когда спасательный катер подошел к нему, уже смирился с тем, что утонет», — рассказали в Управлении.

Спасатели вытащили его и доставили на берег. Мужчина поблагодарил своих спасителей, потому как осознавал, что сам выплыть он бы уже не смог.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Башкортостане на прошедшей неделе, по оперативным данным, на водных объектах погибли 35 человек, из них двое – дети. Кроме того, спасатели ведут поиски четырех человек.