Фото: Ксения Калинина В Башкирии за неделю вода унесла жизни 35 человек Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане на прошедшей неделе, по оперативным данным, на водных объектах погибли 35 человек, из них двое – дети. Кроме того, спасатели ведут поиски четырех человек. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ 20 июля сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

«В рамках борьбы с ростом несчастных случаев на воде совместно муниципалитетами, Госкомитетом, МЧС РБ, органами внутренних дел проведено 3 230 профилактических рейдов и патрулирований на водных объектах: было задействовано более 15 тысяч человек, в том числе почти 3,5 тысячи волонтеров», — сообщил руководитель ведомства.

Он добавил, что на прошедшей неделе дополнительно были аттестованы и открыты четыре пляжа.

«В Приволжском федеральном округе Республика Башкортостан занимает первое место по открытию специально оборудованных пляжей, на втором месте – Саратовская область. Третье место с 25-ю пляжами у Республик Марий Эл и Татарстан», — добавил Фарит Гумеров.

Напомним, 15 июля в медиацентре «Россия» на онлайн-пресс-конференции на тему «Безопасность на воде заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов отметил, что более 70 процентов утонувших — это мужчины.

«Среднестатистический портрет погибшего на воде: это мужчина, житель сельской местности, находящийся в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил Ирек Сагитов.

Причины несчастных случаев на воде нужно рассматривать в комплексе, заявил он. Это и аномальная жара, и употребление алкоголя, и купание на «нелегальных» пляжах, и дети, оставшиеся без присмотра взрослых.