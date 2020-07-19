Фото: Олег Яровиков В Башкирии за сутки выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане общее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией достигло 6 307. По данным оперативного штаба стопкоронавирус.рф, за последние сутки в республике выявлено 58 новых случаев заражения.

За последние сутки в России выявлено 6 109 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, из них 1 514 случая (24,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом зарегистрировано 771 546 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 550 344. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 481 человек.

По данным Роспотребнадзора, на 19 июля проведено более 24,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за сутки – 314 тысяч тестов на COVID-19. Под меднаблюдением остаются 273 737 человек.

С начала пандемии в Башкирии погибшими от коронавируса числятся 20 человек, по стране – 12 342 (+95 человек за сутки).