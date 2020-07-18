Фото: ИА «Башинформ» 30 жителей Башкирии с диагнозом коронавирусной инфекции находятся в тяжелом состоянии Фото: ИА «Башинформ»

В больницах Башкирии в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19 остаются 30 человек. Девять из них нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ, сообщили в республиканском Минздраве.

В ведомстве уточнили статистику выписанных пациентов за последние сутки – 81 (всего 4 619). Это больше, чем новых выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (+55).

На амбулаторном лечении находятся 1385 пациентов, в стационарах – 225.Новых смертельных случаев не зарегистрировано.

За сутки диагноз внебольничная пневмония в регионе поставлен 68 жителям, 95 за последние сутки победили болезнь.