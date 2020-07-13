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В одном из психоневрологических интернатов Башкирии зафиксирована вспышка COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: pixabay.com

В одном из психоневрологических интернатов Башкирии зафиксирована вспышка COVID-19 Фото: pixabay.com

В социальном учреждении Башкирии зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Речь идет о психоневрологическом интернате в Учалах. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, инфекцией заразились сотрудники интерната.

«У нас приходит тревожный звоночек с ПНИ Учалов. Этим нужно заниматься, коллегам помощь оказывать. Это нормальная, рабочая ситуация. Инфекция каким-то образом проникает в закрытые учреждения, надо просто «карантинить». Самое главное – найти людей. Мне сказали, что заболели «внутри» сотрудники ПНИ, поэтому надо искать бригаду, пусть другие коллеги помогут, направят туда врачей. Мы уже прошли такой опыт в Кумертау, Нефтекамске. Поэтому, наверное, уже научились», — прокомментировал ситуацию на совещании Радий Хабиров.

Ранее сообщалось﻿, что число больных коронавирусом в Башкирии приближается к шести тысячам.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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