Фото: pixabay.com В одном из психоневрологических интернатов Башкирии зафиксирована вспышка COVID-19 Фото: pixabay.com

В социальном учреждении Башкирии зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Речь идет о психоневрологическом интернате в Учалах. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, инфекцией заразились сотрудники интерната.

«У нас приходит тревожный звоночек с ПНИ Учалов. Этим нужно заниматься, коллегам помощь оказывать. Это нормальная, рабочая ситуация. Инфекция каким-то образом проникает в закрытые учреждения, надо просто «карантинить». Самое главное – найти людей. Мне сказали, что заболели «внутри» сотрудники ПНИ, поэтому надо искать бригаду, пусть другие коллеги помогут, направят туда врачей. Мы уже прошли такой опыт в Кумертау, Нефтекамске. Поэтому, наверное, уже научились», — прокомментировал ситуацию на совещании Радий Хабиров.

Ранее сообщалось﻿, что число больных коронавирусом в Башкирии приближается к шести тысячам.