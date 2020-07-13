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Радий Хабиров рассказал о росте рождаемости в Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: социальные сети

Радий Хабиров рассказал о росте рождаемости в Башкирии Фото: социальные сети

В Башкортостане в мае и июне текущего года зафиксирован рост рождаемости. За эти два месяца в Башкортостане появилось на свет на 88 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Этот, хотя и не большой, но всё же рост мы наблюдаем впервые с 2015 года. По сути, мы находимся в точке перелома этой тенденции, которую нам необходимо удержать. Для этого у нас реализуется широкий спектр мер по поддержке молодых семей, ранней диагностике и профилактике заболеваний, препятствующих зачатию, социально ориентированный бюджет, позволяющий снимать очереди в детсадах и яслях, строить школы, детские и взрослые больницы, поликлиники. Наш приоритет — создать достойные условия для развития и воспитания здоровых детей, и мы от этого не отступим. Даже несмотря на кризисные явления в экономике, на детях экономить никогда не станем», — написал Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.
Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что в республике удалось остановить пикирующее падение рождаемости.

ИА «Башинформ»
Теги: рождаемость
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