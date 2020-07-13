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В Башкирии удалось остановить пикирующее падение рождаемости

ОБЩЕСТВО

В Башкирии удалось остановить пикирующее падение рождаемости, заявила на оперативном совещании в республиканском правительстве вице-премьер, министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова.

Ожидается, что в целом за 2020 год в Башкирии должны родиться около 40 тысяч детей.

По данным Госкомитета РБ по делам юстиции, за первое полугодие этого года в регионе зарегистрировано 20278 актов о рождении ребенка. Это на 613 младенцев меньше, чем в январе-июне прошлого года.

«Особо отмечу, что за тот же период 2019 года число родившихся снижалось более существенными темпами. Было минус 2459 младенцев. Темп падения рождаемости был в четыре раза выше, — подчеркнула Ленара Иванова. — На этом этапе мы констатируем, что общими усилиями нам удалось остановить пикирующее падение рождаемости. На наш взгляд, произошел перелом. В мае-июне мы уже фиксировали рост числа рождений».
Впервые с 2017 года в Башкирии именно сейчас отмечается ежемесячный рост числа рожденных третьих детей. За четыре месяца этого года, по сравнению с январем-апрелем 2019-го, третьих детей родилось почти на 2 процента. Увеличилось также число детей, родившимся четвертыми и последующими.

«Данные статистики подтверждают нашу логику задействования резерва женщин репродуктивной возрастной группы от 30 до 39 лет, — добавила вице-премьер правительства Башкирии. — Дополнительные системные меры направленные на повышение рождаемости и вошедшие в отдельную дорожную карту, уже начали свою реализацию. Дорожная карта состоит из четырех основных направлений. Это — репродуктивное здоровье, сдерживание миграции, развитие инфраструктуры, а также формирование положительного образа семьи с детьми».
Меры, принимаемые сейчас в в Башкирии для увеличения рождаемости, реализуются в рамках нацпроекта «Демография», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

Галина Бахшиева
Теги: нацпроект, демография, Ленара Иванова
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