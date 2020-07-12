Фото: ИА «Башинформ» Число больных ﻿COVID-19 в Башкирии приближается к 6 тысячам Фото: ИА «Башинформ»

Число больных ﻿COVID-19 в Башкирии приближается к 6 тысячам, общее количество на сегодня составляет 5921 человек. Прирост за сутки составил 46 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Число выздоровевших в республике достигло 3994 человека, за сутки выписаны 32 человека. Число умерших, согласно данным статистики, не изменилось, оно составляет 19 человек.

По России выявлено еще 6615 новых заболевших, 3615 человек выздоровело, 130 человек умерло за сутки.