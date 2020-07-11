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11 июля Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На юге Башкирии температура воздуха достигнет 38 градусов

ОБЩЕСТВО

В субботу, 11 июля, синоптики Башгидрометцентра прогнозируют сильную жару до 38 градусов.

По данным карты фактической погоды, в 14.33 температура воздуха в Сибае и Акъяре составляет 37 градусов.

Прохладнее на севере Башкирии: в Аскино 22 градуса тепла.

В субботу местами по республике кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменный слабый, днем северный, северо-западный умеренный, при грозе шквалистое усиление ветра до сильного.

Температура днем 27-32 градуса. В воскресенье преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый, днем местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью 12-17 градусов, по югу республики до 22 градусов, днем 26-31 градус, по югу до 36.

Напомним, в пятницу, 10 июля, в Уфе был побит﻿ абсолютный температурный рекорд. Столбики термометров поднимались до 35 градусов, перекрыв рекорд 2010 года, когда воздух прогрелся до 34,3 градуса. В пресс-службе регионального Минлесхоза отметили, что с 22 июня 2020 года в республике действует особый противопожарный режим. В связи с этим запрещается разведение костров, пала сухой травы, сжигание мусора на земельных участках, примыкающих к лесам.

Минлесхоз РБ призывает жителей республики неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, и в случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов позвонить по единому бесплатному номеру лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу Минлесхоза РБ: 8 (347) 218-14-14.

ИА «Башинформ»
Теги: прогноз погоды
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