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В Уфе побит абсолютный температурный рекорд

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе побит абсолютный температурный рекорд Фото: Олег Яровиков

Днем 10 июля на метеостанции Уфа-Дема температура воздуха повышалась до 35 градусов тепла, перекрыв абсолютный максимум этого дня 2010 года, который составлял 34,3 градуса выше ноля. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

На метеостанции Уфа-Аэропорт температура воздуха повышалась до 34,4 тепла, на метеорологическом посту Уфа-ГМЦ ( ул.Р.Зорге, 25/2) до 34,5 градусов.

В целом по республике днем 10 июля максимальная температура воздуха составила 33-37 градусов.

Самая высокая температура воздуха была зарегистрирована на автоматической метеорологической станции Старосубхангулово ( Бурзянского р-на), где столбик термометра поднялся до 36,8 градуса.

«В ближайшие дни существенного изменения погоды не предвидится. Согласно прогнозам, жаркая погода сохранится еще на 7-10 дней. В субботу и воскресенье в Уфе температура немного понизится, и жара спадет до 30-32 градусов, однако в последующие дни температура снова будет расти, ожидается 33-37 градусов тепла.

В субботу, 11 июля в зоне атмосферного фронта местами по Башкирии пройдут кратковременные грозовые дожди при грозах шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду. По югу Башкирии осадков не ожидается», — сообщила информационному агентству «Башинформ» дежурный синоптик отдела метеопрогнозов республиканского Башгидрометцентра Светлана Игошева.

Она также отметила, что среднесуточная многолетняя температура на метеостанции «Уфа-Дема» 10 июля составляет 19,1 градусов. 10 июля 2020 года этот показатель составил 26,9 градусов.

Розалия Валеева
Теги: прогноз погоды
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