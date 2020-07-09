Фото: Ксения Калинина В Уфе один из корпусов РКБ им. Куватова закрыли на карантин из-за коронавируса Фото: Ксения Калинина

В Уфе один из корпусов РКБ им. Куватова закрыли на карантин из-за коронавируса. Как сообщила агентству «Башинформ» пресс-секретарь Министерства здравоохранения РБ Софья Алешина, в отношении акушерско-гинекологического отделения с 8 июля были введены карантинные мероприятия. Это связано с тем, что у сотрудника больницы подозрение на COVID-19.

«У персонала и контактных лиц взяты анализы, в отделении проводится дезобработка», — сказала представитель министерства.

Ранее прокуратура Башкирии информировала о результатах проверки РКБ по ситуации с COVID-19: к строгой дисциплинарной ответственности привлечено 24 должностных лица, в том числе сотрудники РКБ и министерства. Главный врач клиники уволена по собственному желанию до завершения служебной проверки.

По результатам доследственной проверки следователи приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела, но прокуратура Башкирии отменила его — материалы направлены на дополнительную проверку.

Как сообщало агентство «Башинформ», в республике РКБ имени Куватова стала очагом распространения коронавируса. Ситуацию с заражением COVID-19 в РКБ взяла на контроль Генпрокуратура. В ходе проверки прокуроры оценили соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятие должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер. 1200 пациентов и врачей находились на карантине в РКБ имени Куватова. В зону риска по заражению COVID-19 попали порядка 3000 человек, с которыми контактировали врачи и пациенты РКБ.