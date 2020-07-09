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В Уфе за сутки на официальных пляжах спасатели отвоевали у воды 11 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе за сутки на официальных пляжах спасатели отвоевали у воды 11 человек Фото: Ксения Калинина

Сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы во время дежурства на официальных пляжах города за сутки спасли 11 человек, из них четыре ребенка. По информации городского Управления гражданской защиты, самому маленькому спасенному было всего четыре года.

Больше всего помощь спасателей требовалась отдыхающим на пляже «Сипайловское Сочи»: здесь было спасено семь человек.

Двух человек отвоевали у воды на пляже «Солнечный»: молодую женщину стало уносить течением, а парень решил поплавать по фарватеру, где и начал тонуть.

Рядом с официальным пляжем «Карьерное» спасатели вытащили из воды 14-летнего мальчика, решившего искупаться в несанкционированном месте, где он едва не утонул.

18-летнего парня спасли на зоне отдыха «Берег солнца»: молодой человек не рассчитал свои силы и едва не поплатился за это жизнью.

Как сообщалось ранее, на 8 июля с начала текущего года в Башкортостане из воды извлечены тела 75 погибших. При этом следует учитывать, что утонувших среди них только 23, из которых четыре ребенка. По данным МЧС РБ, с начала текущей недели из воды извлечено уже 12 тел.

ИА «Башинформ»
Теги: спасатели, УГЗ по Уфе
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