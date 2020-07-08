Фото: ИА «Башинформ» Аномальная жара в Башкирии: в Минздраве сообщили, что делать при тепловом ударе Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии на текущей неделе будет жарко – республику накроет субтропическое тепло. Как сообщалось ранее, фон температур в ближайшие дни будет превышать норму на 4-7 градусов. К концу рабочей недели температура воздуха в ночные часы повысится от 14-19 до 17-23 градусов тепла, днем от +28, +33 до +31, +36. Для региона критерием сильной жары является повышение максимальной температуры воздуха до +38 градусов и выше.

При таких температурах человек может получить тепловой удар. По информации пресс-службы Минздрава Башкирии, перегревание развивается обычно при нарушениях теплоотдачи организма из-за длительного нахождения человека в условиях повышенной температуры окружающего воздуха, особенно в сочетании с высокой влажностью. Например, человеку может стать плохо в автомобиле или жарком помещении, при работе в защитном снаряжении, затрудняющем теплоотдачу.

Признаки теплового удара:

· повышенная температура тела,

· головная боль,

· тошнота и рвота,

· головокружение,

· слабость,

· потеря сознания,

· судороги,

· учащенное сердцебиение,

· учащенное поверхностное дыхание.

В тяжелых случаях возможна остановка дыхания и кровообращения.

Что делать при перегревании: