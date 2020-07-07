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Будет жарко: Башкирию накроет субтропическое тепло

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Будет жарко: Башкирию накроет субтропическое тепло Фото: Олег Яровиков

Текущая неделя по республике обещает быть жаркой, прогнозируют синоптики Башгидрометцентра.

«С распространением субтропического тепла фон температур будет в ближайшие дни превышать норму на 4-7 градусов. К концу рабочей недели температура воздуха в ночные часы повысится от 14-19 до 17-23 градусов тепла, днем от +28, +33 до +31, +36», — сообщается на сайте метеослужбы.

При этом отмечается, что для нашей республики критерием сильной жары является повышение максимальной температуры воздуха до +38 градусов и выше.

К концу недели жара несколько спадет. Температура воздуха понизится: ночью до 13-18 тепла, днем до 26-30, по югу до +34 градусов. С прохождением холодного фронта в северных районах республики увеличится вероятность грозовых дождей ливневого характера, шквалистых усилений ветра до сильного, локально – града, предупреждают метеорологи.

ИА «Башинформ»
Теги: погода
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