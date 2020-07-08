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В БашРТС опровергли информацию Госкомжилнадзора о возврате 1 млрд рублей после проверки

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В БашРТС опровергли информацию Госкомжилнадзора о возврате 1 млрд рублей после проверки Фото: ИА «Башинформ»

В «БашРТС» опровергли информацию Госкомжилнадзора о возврате 1 млрд рублей за отопление. Ранее, 6 июля, о результатах проверок правомерности корректировки платы за отопление, проведенной компанией «БашРТС», на онлайн-совещании «Час общественных пространств и жилищно-коммунального хозяйства» сообщил председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков.

По его словам, «жителям более пяти тысяч многоквартирных домов вернули более одного миллиарда рублей за неправомерные доначисления в 2019 году. В то же время жителям 494 домов республики были произведены доначисления на 72 млн рублей. Сейчас ООО «БашРТС» вернуло жильцам ещё 211 домов 25 млн рублей».

В «БашРТС» сегодня сообщили, что эта информация некорректная. По данным пресс-службы компании, в январе 2020 года жители многоквартирных домов получили квитанции за отопление с корректировками, произведенными по итогам 2019 года.

«Проведение корректировки предусмотрено законодательством России. Напомним, что в ходе корректировки за 2019 год основная доля потребителей получила перерасчёт в свою пользу – около миллиарда рублей было возвращено жителям 5,5 тысячи домов региона. 494 дома, согласно показаниям приборов учета, получили 72 млн рублей доначислений. Таким образом, 1 млрд рублей – это та сумма, которая была изначально возвращена жителям ресурсоснабжающей организацией в рамках ежегодной корректировки размера платы за отопление по итогам 2019 года, а не по результатам последовавшей за ней проверки Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору», — подчеркнули в «БашРТС».

Что касается доначисления в 72 млн рублей, то именно здесь была проведена проверка, по итогам которой ресурсоснабжающая организация прислушалась к рекомендациям Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору и сделала повторный перерасчет в пользу потребителей на сумму порядка 25 млн рублей.

То есть, сумма возврата потребителям по итогам проверки составляет 25 млн рублей, а не 1 млрд, как об этом написали СМИ, ссылаясь на информацию Госкомжилнадзора, озвученную во время онлайн-совещания «Час общественных пространств и жилищно-коммунального хозяйства».

ИА «Башинформ»
Теги: БашРТС, отопление
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