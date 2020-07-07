После протеста коммунальщиков в Уфе прокуратура и трудинспекция проверила документы

Государственная инспекция по труду Республики Башкортостан и прокуратура провели выездную проверку документов в Службе по благоустройству Советского района Уфы после протестов сотрудников из-за сокращения зарплат.

Напомним, 6 июля стало известно о протесте коммунальщиков: сотрудники «Службы по содержанию и благоустройству Советского района Уфы» отказались выйти на дежурство и написали жалобу в прокуратуру республики и Гострудинспекцию о нарушении их трудовых прав. Работники протестовали против урезания зарплаты за счет снижения премий. 7 июня стало известно о том, что протестующим пригрозили увольнениями.

Как разъяснила пресс-служба уфимской мэрии, за июнь 2020 года работникам МБУ «Служба по благоустройству» Советского района Уфы начислена заработная плата, отпускные, больничные листы, пособия по уходу за ребенком до 1,5 и до 3-х лет, компенсационные выплаты в пределах ежемесячного норматива затрат на финансирование расходов за счет средств двух источников: бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и иной, приносящей доход, деятельности учреждения.

«Выплата заработной платы работникам произведена в полном объеме. Премиальные выплаты составили от 16% до 32%, в соответствии с Положением о премировании, с учётом выработки по категориям. При этом руководство района всегда открыто для диалога с работниками. Проводятся разъяснения по порядку выплат заработных плат», — отметил первый заместитель главы администрации Советского района Уфы Ильнур Идиятуллин.

В сообщении мэрии также отмечается, что работа сотрудников МБУ «Служба по благоустройству» Советского района Уфы ведётся в две смены, дневную и ночную, включающие в себя обеденный перерыв. Учёт отработанных человеко-часов осуществляется диспетчерской службой по началу и окончанию смены и отмечается в карточке работника. Оплата производится в соответствии с отработанным временем.

«В учреждении работает около 220 человек. Выражают недовольство по поводу заработной платы – несколько человек. Работа учреждения не приостанавливалась. Плановые работы по содержанию территорий Советского района продолжаются», — отметили в пресс-службе.

По итогам проверки Гострудинспекции и прокуратуры будет дана последующая правовая оценка действий, как работодателя, так и работников МБУ «Служба по благоустройству» Советского района Уфы.