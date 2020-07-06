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В Уфе коммунальщики не вышли на работу в знак протеста

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе коммунальщики не вышли на работу в знак протеста Фото: ИА «Башинформ»

Сотрудники службы по содержанию и благоустройству Советского района Уфы не вышли на работу в знак протеста против урезания зарплаты.

В понедельник, 6 июля они отказались выйти на дежурство и написали жалобу в прокуратуру республики и Гострудинспекцию о нарушении их трудовых прав, сообщает «Коммерсант-Уфа».

Сотрудник службы Фансат Галин сообщил изданию, что работники протестуют против урезания зарплаты за счет снижения премий.

По его словам, оклад урезали сотрудникам еще в январе, пообещав, что зарплата сохранится в прежнем объеме за счет начисления премиальных.

«С января итоговые выплаты все равно оказываются меньше прежних, а за июнь у рядовых сотрудников они были меньше минимального размера оплаты труда», — сообщил Фансат Галин изданию.

По его словам, в рейд на уборочных машинах не вышли около 60 работников.

ИА «Башинформ»
Теги: трудовые права
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