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Стали известны имена финалистов игры «Уфа играет 2020»

ОБЩЕСТВО

В мэрии наградили финалистов городского этапа познавательно-приключенческой игры «Уфа играет 2020».

Награждение состоялось 7 июля в сквере «Арт-квадрат».

«Уфа играет 2020» — это первая масштабная офлайн-игра – проект столицы Башкортостана.

Она проходила с 8 по 30 июня в три этапа и в ней поучаствовали более двух тысяч школьников 11-13 лет.

Финалистом первого игрового периода стала Камилла Валеева, ученица 6 класса лицея №161. Финалистом второго игрового периода признана Мафтуна Хасанова, ученица 8 класса Центра образования №53. Финалистом третьего игрового периода стала Таисия Иванова, ученица 6 класса Центра образования №35. Кроме того, «лучшим экспертом в сфере детства» стала Мила Бузыкаева, ученица 6 класса лицея №96. Она входила в фокус-группу, участники которой размещали публикации и впечатления, а также давали предложениями и советами по игре.

Площадкой для игры стал весь город, который условно был поделен на квадраты и зоны.

Обязательным условием являлось наличие аккаунта в социальной сети Instagram, который должен был быть в открытом доступе.

По условиям игры утром игрового дня участник заходил на сайт администрации Уфы и получал в личном кабинете задание.

Затем, в течение дня каждый участник проходил маршрут, состоящий из шести заданий, каждое из которых предусматривало отгадывание ребусов, головоломок, связанных с историческими, культурными, научными и другими фактами об Уфе и Башкирии, и выполнение заданий, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, поисками клада.

После выполненного задания участники получали ключ-код (буква, слово, часть фразы), который они должны были разместить в своём аккаунте в соцсети Instagram под хэштэгами #уфаиграет2020 #өфөуйнай2020.

В последний день игрового периода дети из ключ-кодов собирали фразу и выкладывали ее на своей странице.

По количеству набранных баллов и снятым видеороликам на каждом из трех этапов игры в финал выходили три лучших участника. Всего их 21. При этом, победители и призеры районных этапов награждались ценными призами.

За всю игру участники опубликовали более 12 тысяч постов, фотографий и видео.

Победителей определяло жюри, в состав которого вошли представители КВН в Республике Башкортостан, телеканала БСТ, Управления образования администрации Уфы и научно-информационно-методического центра.

Члены жюри оценивали сюжетное решение, технику и качество исполнения ролика, общее восприятие и оригинальность, а также информационное содержание, собственные размышления игроков каждой публикации.

ИА «Башинформ»
Теги: игры, досуг школьников
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