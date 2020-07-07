Фото: Валерий Шахов Геопарк «Янган-Тау» вошел во всемирную сеть ЮНЕСКО Фото: Валерий Шахов

Республиканский геопарк «Янган-Тау» первым в России и СНГ официально вошел во всемирную сеть ЮНЕСКО. Об этом заявили на Ассамблее организации, которая из-за ситуации с коронавирусом прошла онлайн.

Как рассказывал ранее идейный вдохновитель создания геопарка и директор одноименного санатория Альфред Акбашев, для иностранных туристов такой статус — маркер, показатель качества и безопасности.

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Для нас это реклама по всему миру через ЮНЕСКО, а значит развитие международного туризма, узнаваемость и повышение инвестиционной привлекательности региона. Простой пример — не прикладывая огромных усилий, мы за год, с тех пор как получили статус республиканского геопарка, увеличили турпоток через визит-центр в два раза. Что делали — разработали маршруты, заключили договоры с турфирмами Башкирии, Свердловской и Челябинской областей, активировали работу в социальных сетях. Как результат: люди стали с удовольствием приезжать на выходные для активного и познавательного отдыха. Мы представили геопарк «Янган-Тау» в десятках стран, к нам приезжали мировые светила науки и специалисты высочайшего уровня из разных стран мира, наши социальные сети ведут ежедневную работу на двух языках. И все это благодаря геопарку

Основатель глобальной сети геопарков ЮНЕСКО Патрик МакКивер во время встречи с Радием Хабировым говорил, что за 19 лет работы в сети глобальных геопарков он впервые видит, чтобы люди работали с такой самоотдачей. Ожидая решения, сотрудники геопарка развивали собственные сервисы, делились знаниями и опытом с другими геопарками – в первую очередь с «Торатау». Обращались и из других регионов — консультировали коллег из геопарка «Ундория» Ульяновской области.

Геопарк – музей под открытым небом, основными экспонатами которого являются горы, пещеры, геологические разрезы, минералы и полезные ископаемые. В отличие от национальных парков, вход в которые ограничен, геопарк предполагает доступность и открытость для посещения туристами.

В Салаватском районе геопарк объединяет более 20 геологических объектов, из которых три (разрез Мечетлино, разрез Большая Лука, гора Янгантау) имеют международную, 10 – национальную и 21 объект – образовательную значимость. На территории произрастает множество краснокнижных растений, живут редкие виды животных. Читать про геопарк подробнее >>>