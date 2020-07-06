Фото: Олег Яровиков В Башкирии у организаторов ЕГЭ пока COVID-19 не подтвержден Фото: Олег Яровиков

Заболевших коронавирусом организаторов ЕГЭ в Башкирии нет. По информации Минобра республики, трех учителей не допустили к проведению Единого государственного экзамена по русскому языку из-за того, что у них поднялась температура.

«По рекомендации Роспотребнадзора, организаторы отправлены домой. Диагноз COVID-19 у них не подтвержден», — сообщили представители ведомства.

Ранее агентство «Башинформ» сообщило о том, что на оперативном совещании в региональном правительстве глава Башкирии Радий Хабиров проинформировал население о возможном заражении организаторов ЕГЭ.