В Башкирии перед сдачей ЕГЭ коронавирусной инфекцией заразились учителя

6 июля почти 10 тысяч выпускников в Башкирии сдают Единый государственный экзамен по русскому языку. В местах скопления школьников следить за ситуацией с новой коронавирусной инфекцией поручено министру образования республики Айбулату Хажину. Глава региона Радий Хабиров сказал, что с утра 6 июля поступила информация о заражении COVID-19 двух-трех учителей — организаторов ЕГЭ.

«Это рядом ходит и надо беречься, — сказал Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве. — Айбулат Вакилович, садитесь у себя в кабинете и в режиме штаба работаете».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что Башкирия вышла на переходную фазу, однако глава республики поручил следить за ситуацией и пока не переходить на второй этап снятия ограничений.