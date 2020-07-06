Фото: Олег Яровиков Глава Башкирии озвучил, что его заставляет переживать в коронавирусную эпоху Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании республиканского правительства озвучил из-за чего он переживает и что его волнует в коронавирусную эпоху. Руководителя региона беспокоит, что четвертую неделю показатель суточной заболеваемости не падает и остается на уровне 45-55 человек.

Радий Хабиров в связи с этим поручил главам муниципалитетов провести заседания оперативных штабов по борьбе с распространением COVID-19, особое внимание уделить напоминанию о масочном режиме, социальной дистанции и наблюдению за местами очагов.

«Еще ничего не закончилось и нам нужна дополнительная энергия для решения этой проблемы, — сказал Радий Хабиров. – Мы сейчас находимся в переходной (второй) фазе снятия ограничений. Ситуация стабилизировалась, но улучшений нет уже давно. Больница инфекционная в Зубово заполнена наполовину – 201 пациент. Меня это очень сильно пугает».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что на 6 июля в регионе зарегистрировано 5 638 зараженных COVID-19. Рост за сутки составил 47 человек.