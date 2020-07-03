Представители Духовных управлений мусульман обсудили пути преодоления последствий пандемии











По инициативе Центрального духовного управления мусульман России и при поддержке Духовных управлений мусульман стран-участниц СНГ накануне состоялась Международная интерактивная конференция «Опыт и практики в деятельности Духовных управлений мусульман стран-участниц СНГ в период пандемии коронавируса COVID-19».

В мероприятии приняли участие представители Духовых управлений мусульман, исламских образовательных учреждений различных уровней, госучреждений и ведомств России, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии и Узбекистана.

Участники интерактивного форума обсудили региональный опыт в каноническом руководстве Духовными управлениями мусульман стран-участниц СНГ религиозным служением во время пандемии. Выработали пути расширения и углубления братского взаимодействия и сотрудничества Духовных управлений мусульман стран-участниц СНГ и органов госвласти в преодолении последствий всемирной пандемии коронавируса, в профилактике религиозного экстремизма и радикальных течений.

На конференции выступили верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин, верховный муфтий Казахстана Наурызбай Кажы Таганулы, заместитель муфтия Мусульманского религиозного объединения в Беларуси Максат Овезов, зампредседателя Управления мусульман Северного Кавказа по международным вопросам Рашид Алиярлы, советник муфтия Кыргызстана Ормушев Калнур Кельдибекович, зампредседателя Управления мусульман Узбекистана Ибрагим Рахматжонович, ректор Таджикского исламского института им. «Имоми Аъзам-Абуханифа Нуъмон ибни Собит» Асомуддинзода Тоджиддин Исломиддин.

В число наиболее важных тем, поднимавшихся в выступлениях участников, был затронута тема 75-летней годовщины Победы в Отечественной войне – как общей и неделимой великой Победы всех народов СНГ, память о которой, сохраняясь в последующих поколениях, вдохновляет и будет неизменно вдохновлять на преодоление любых испытаний и трудностей. Кроме того, участники форума говорили о состоянии и перспективах сотрудничества мусульман СНГ, как со своими зарубежными единоверцами, так и с другими традиционными концессиями в преодолении глобальной пандемии и её последствий.

По итогам международной конференции была принята совместная резолюция, которая закрепила совместные договоренности о последовательном и системном развитии отношений между духовными управлениями мусульман стран-участниц СНГ.