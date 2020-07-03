В Башкирии в гараже найдены медотходы после лечения пациентов с COVID-19

Фото: соцсети

Фото: соцсети

По поручению прокуратуры Башкирии Туймазинское межрайонное надзорное ведомство проверяет факту складирования в гараже медицинских отходов. Предположительно, медицинские изделия ранее использовала Туймазинская центральная районная больница при оказании медпомощи больным с диагнозом COVID-19.

На место проверки выехали туймазинский межрайонный прокурор, а также специалисты Роспотребнадзора и Минэкологии РБ.

«Будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при обращении с медицинскими отходами, выполнению заключенного между больницей и коммерческой организацией договора на утилизацию медизделий, а также действиям должностных лиц медицинского учреждения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Сейчас прилегающую к гаражу территорию оцепили. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и опрашиваются причастные к инциденту лица.