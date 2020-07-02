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«Кроношпан» передал мебель детскому интернату

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Предприятие «Кроношпан» передало Серафимовскому детскому дому-интернату 59 прикроватных тумбочек. Как сообщили в пресс-службе, руководство Серафимовского детского дома-интерната обратилось к ООО «Кроношпан» с просьбой о помощи.

В Серафимовском детском доме-интернате постоянно проживает 259 инвалидов от 4 до 25 лет. Новая мебель нужна в интернате для организации благоприятных условий и реабилитации пациентов.

«Кроношпан» не смог оставить просьбу без внимания, поэтому подготовил и передал необходимую мебель в Серафимовский детский дом-интернат.

Благотворительностью «Кроношпан» занимается с самого открытия завода. У предприятия есть своя подшефная школа и подшефный детский сад, которым регулярно оказывается помощь. «Кроношпан» помогает и другим муниципальным образованиям и учреждениям.

«Кроношпан» на постоянной основе помогает специализированным учреждениям. Из последних крупных проектов, реализованных предприятием: ремонт и организация резинового поля со специальным покрытием в поселке Дорогино; открытие полностью оборудованного стоматологического кабинета в здании администрации сельского поселения Кириллово. Также в Кириллово в детском саду и школе в прошлом году на средства предприятия заменили старые деревянные оконные рамы на современные, пластиковые.

В этом году «Кроношпан» планирует направить средства на создание мини-футбольного поля в деревне Миловка, а жителей деревни Грибовка ждет современная детская площадка с прорезиненным покрытием.

«Кроношпан» регулярно проводит тематические благотворительные мероприятия — День скворечника, День посадки деревьев. В мероприятиях принимают участие сотрудники предприятия и школьники. Ежегодно «Кроношпан» высаживает до 5000 саженцев.

ИА «Башинформ»
Теги: Кроношпан, благотворительность
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