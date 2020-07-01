Фото: Соцсети В Уфе за освящение дома на Шота Руставели отстранен от службы протоирей Александр Фото: Соцсети

Митрополит Уфимский и Стерлитамакский, управляющий Уфимской епархией Никон издал указ об отстранении от службы протоиерея Александра Витальевича Сапона. Священнослужитель «наказан» за освещение дома на Шота Руставели.

«Определением моим Вы с 29 июня по 6 июля 2020 года запрещаетесь в служении за нарушение церковной дисциплины, а именно в нарушение санэпидрежима Вы пошли «освящать» какой-то периметр дома и в результате образовалось собрание, в организации которого в СМИ и Интернете обвинили епархию, хотя она и не имела к этому никакого отношения», — говорится в указе Никона.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что жители дома по улице Шота Руставели, 5 в минувшее воскресенье, 28 июня, взяли в руки крест и прошли с ним от мэрии Уфы до Воскресенского собора. Вместе с протоиереем они освятили двор, где осуществляется точечная застройка, против которой и выступают активисты.