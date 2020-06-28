Фото: соцсети В Уфе жители предаварийного дома по улице Шота Руставели дошли с крестом до храма Фото: соцсети

В Уфе отчаявшиеся жители предаварийного дома, расположенного на улице Шота Руставели, 5, 28 июня взяли в руки крест и прошли с ним мимо мэрии до Воскресенского собора.

«Обратились за помощью к высшим силам и пригласили священника. Осветили дворы, где строится дом, а потом прошли по проспекту Октября с крестом до храма, — сообщила в соцсетях правозащитница Диана Демидова. — Приехали представители полиции, после храма задержаний не было. Люди разошлись по домам».

Как информировало агентство «Башинформ», уфимцы 22 июня встали на колени перед мэрией города в знак протеста против строительства 34-этажной высотки рядом с их домом. Жильцы боятся обрушения, потому что их 9-этажный дом 1975 года постройки находится в полуаварийном состоянии, а рядом путем точечной застройки идет строительство высотного жилого дома. Тогда администрация города приняла решение полностью обследовать дом. ﻿

В прошлом году на несущей стене на девятом этаже появилась трещина, ширина которой достигает семи сантиметров. Результаты ﻿технического обследования дома ﻿показали, что ﻿основной причиной образования трещин в стенах дома послужило нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций и неравномерная осадка фундамента.

Также сообщалось, что ﻿прокуратура Уфы проверит законность точечной застройки, против которой протестуют жители.